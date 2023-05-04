Ворог цілеспрямовано знищує місто, там залишається близько 1 тисячі 800 осіб.

Ситуація в Авдіївці залишається стабільно напруженою, окупанти цілеспрямовано руйнують місто та хочуть захопити його стару частину. ЗСУ стримують штурми.

Про це розповів заступник начальника Авдіївської міської військової адміністрації Сергій Легенький в ефірі телемарафону. За його словами, ворог у своїх спробах успіху не мав.

"Станом на цей час ситуація залишається стабільно напруженою. Тому що ворог не полишає спроб постійно штурмувати та атакувати місто. Але йому це не вдається", - розповів Легенький.

Він навів приклад, що за 3 травня ворогом по всьому напрямку було здійснено близько 90 обстрілів.

"Тобто це по всій лінії, яка перед нами. Жодного авіаракетного обстрілу. А по місту, наприклад, зранку пропрацювала авіація, потім увечері пропрацювала авіація", - сказав заступник начальника МВА.

Крім того, додав він, майже увесь час окупанти стріляли по місту з реактивної та гладкоствольної артилерії.

"Про що це може свідчити? Про те, що місто руйнується цілеспрямовано. Тобто там, де ще залишається близько 1 тис. 800 осіб, жителів міста, - ворог постійно тримає в тонусі саме місто і місцевих", - зауважив Легенький.

Він також розповів, що відбулося влучання по промисловому об’єкту в місті, унаслідок чого було поранено двох людей. Їхній стан зараз стабільний.

Легенький також розповів, що окупанти намагаються проводити штурми невеличкими групами і намагаються прорватися до старої частини міста, але їм це не вдається.

Останні маневри ворога на фронті - новини Генштабу

Як повідомляв УНІАН, у своєму ранковому зведенні сьогодні, 4 травня, Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що російські загарбники упродовж минулої доби зосереджували основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. ЗСУ відбили 40 ворожих атак.

На Авдіївському напрямку ворог вів наступальні дії в районі Сєверного Донецької області, але успіху не мав. Обстрілів зазнали населені пункти Новокалинове, Бердичі, Авдіївка, Ласточкине, Сєверне, Тоненьке, Карлівка, Нетайлове та Первомайське.

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