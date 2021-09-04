Підконтрольні Москві бойовики відкрили вогонь зі стрілецької зброї у напрямку Старогнатівки.

Один український воїн, станом на 7:00 ранку 4 вересня, дістав вогнепальне поранення на фронті внаслідок обстрілів окупантами позицій Збройних сил.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.

Зазначається, що бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї у напрямку Старогнатівки.

Після надання першої медичної допомоги пораненого військового евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я бійця – тяжкий.

Читайте такожОкупанти поранили воїна ЗСУ на Донбасі, за добу – 5 порушень "тиші""Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", – повідомляють у штабі.

Протягом минулої доби, 3 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Біля Катеринівки противник застосовував автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

За минулу добу бойових втрат серед наших захисників немає.

Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі й стримування збройної агресії Російської Федерації.

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Автор: Яна Ставська