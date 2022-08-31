При цьому наразі незрозуміло, чи це ротаційні процеси, чи підсилення угрупування на фронті.

Російські окупанти у паніці стягують війська на Херсонщину. Втрати ворога колосальні.

Про це в ефірі телемарафону повідомив перший заступник голови Херсонської ОДА Юрій Соболевський.

За його словами, очевидці підтверджують рух ворожої техніки зі східного напрямку та Криму. Водночас Соболевський утримався від оцінки таких дій командування РФ. На його переконання, ЗСУ повинні відповісти, це підкріплення чи ротаційні дії противника.

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При цьому Соболевський підтвердив інформацію про колосальні втрати окупантів на Херсонському напрямку через великий контрнаступ українських воїнів. Наразі оперувати конкретними цифрами важко.

"Цифр, безумовно, нема. Є інформація про те, що їхній військовий шпиталь переповнений. Така інформація є. На 90% можна бути впевненим, оскільки доступ туди дуже обмежений. Ми розуміємо, що вони до цього готувалися, адже відкрили фактично окремий шпиталь у Бериславі. Наскільки нам відомо, там теж вже аншлаг", - зазначив Соболевський.

За його словами, окупанти продовжують використовувати людей як живий щит, саме тому заклики до евакуації були важливими.

Нагадаємо, контрнаступ ЗСУ на півдні України розпочався 29 серпня. При цьому в Силах оборони півдня закликали до інформаційної тиші щодо дій українських захисників.

За словами радника ОПУ Олексія Арестовича, ЗСУ перейшли в невеликий наступ і прорвали лінію фронту на кількох ділянках. А журналісти CNN з посиланням на джерело в Збройних силах розповіли про звільнення чотирьох сіл у Херсонській області. Однак українська сторона офіційно цю інформацію не підтвердила.

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