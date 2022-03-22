Деякі будинки не підлягають відновленню.

Російські окупанти обстріляли Лозову в Харківській області. За останніми даними, зруйновано близько двадцяти будинків у приватному секторі. У деяких будинках пошкодження настільки сильні, що відновленню вони не підлягають.

Про це розповів мер Лозової Сергій Зеленський на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині через обстріли пошкоджено понад 20 будинків, є поранений. В результаті обстрілу окупантами реактивною системою залпового вогню "Град" на Дніпропетровщині пошкоджено понад 20 житлових приватних будинків, одна людина поранена.

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