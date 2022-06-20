Зафіксовано 10 прильотів по території Середино-Будської громади.

Окупанти вчергове обстріляли Сумщину з мінометів.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Середино-Будська громада сьогодні і вдень була під ворожими обстрілами. Пообіді росіяни відкрили мінометний вогонь, 10 прильотів по території громади, 3 з яких по території самого міста", - зазначив він.

За попередніми даними, жертв немає, а інформація про руйнування уточнюється.

Нагадаємо, на Сумщині окупанти скидають з дронів-камікадзе бомби. Крім того, з ворожого квадрокоптера росіяни скинули осколковий гранатометний постріл. За словами Живицького, обидві події трапилися на території Краснопільської громади.

Після того, як українські війська відкинули російських окупантів за кордон, Сумська область постійно страждає від обстрілів з російської сторони. Останній раз росіяни обстріляли прикордонне село Шосткинського району в Сумській області.

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