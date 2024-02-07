Про постраждалих поки інформації немає.

Сьогодні під час масованої ракетної атаки Росії по території України є влучання і у Львівській області.

Про це повідомив керівник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький в Telegram.

"Це промисловий об'єкт у Дрогобичі. Зафіксували часткове руйнування будівлі. На площі близько 300 м² триває пожежа. На місці працюють вогнеборці", - зазначив він.

При цьому зазначає, що поки інформації про постраждалих чи загиблих нема.

Козицький також повідомив, що Сили Протиповітряної оборони збили одну ракету у Стрийському районі. "Жертв та постраждалих нема. Пошкоджених об'єктів – також", - додав він.

Ракетна атака 7 лютого

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти запустили ракети по Україні. Повітряу тривогу було оголошено у всіх областях України.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що внаслідок атаки на столицю уламками ракети пошкоджені дві високовольтних лінії. Частина споживачів на лівому березі залишилась без електроенергії.

У Голосіївському районі столиці внаслідок ворожої атаки палає багатоповерхівка, а також автівки та приміщення СТО.

Також, за словами мера, пошкоджено магістраль теплопостачання на лівому березі столиці. Фахівці зʼясовують масштаби і невідкладно розпочнуть ремонтні роботи.

Є інформація про щонайменше трьох постраждалих внаслідок ворожої атаки у Голосіїському районі столиці.

Попередньо, від ворожої атаки в Києві наразі шестеро постраждалих. Троє в Дніпровському районі, двох із них госпіталізували. Та трьох доправили до лікарні з Голосіївського району.

Також були удари по Миколаєву. Мер міста Олександр Сєнкевич повідомив, що загинув чоловік - у нього були важкі мінно-вибухова та черепно-мозкова травма. Його госпіталізували після обстрілу, але він помер у реанімації.

Є пошкоджені житлові будинки. Близько 20 з них - без дахів.Також за даними Сєнкевича, у місті фіксують пошкодження газових і водопровідних мереж.

Зазначалося, що ворог атакував Миколаїв дронами "Shahed-136/131" та ракетами повітряного базування.

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