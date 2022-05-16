На щастя, втрат серед особового складу немає.

Російські окупанти вчергове обстріляли прикордонні населені пункти в Чернігівській області.

Про це повідомило оперативне командування "Північ".

Протягом доби, 16 травня, з території РФ ворог гатив:

о 12:00 по населеному пункту Миколаївка. Всього з 9:20 до 12:10 зафіксували близько трьох десятків вибухів,

приблизно о 12:20 зафіксували 7 вибухів ("приходів") в районі населеного пункту Грем’яч. Попередньо – працював міномет.

На щастя, втрат серед особового складу немає.

Росіяни продовжують стріляти по Чернігівщині, проте вже зі своєї території після того, як українські військові витіснили їх з території області.

Крім того, ворог вранці 16 травня намагався прорвати український кордон у Сумській області. Прикордонники дали бій диверсантам та змусили їх відступити за лінію державного кордону.

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