Прикордонники дали бій диверсантам та змусили їх відступити за лінію державного кордону.

Російські диверсійно-розвідувальні групи вранці, 16 травня, відкрили вогонь по позиціях прикордонників у Сумській області.

Про це повідомляють прес-служба ДПСУ та голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.

"Ворог відкрив вогонь по прикордонній території Шосткинського району з мінометів, гранатометів, кулеметів та автоматів", - написав Живицький.

Під прикриттям вогню на територію області намагалися зайти ворожі диверсійно-розвідувальна групи, зазначили у ДПСУ.

Прикордонники дали бій диверсантам та змусили їх відступити за лінію державного кордону.

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Росіяни продовжують наступ у Східній операційній зоні, хоча на північ від Харкова вже перейшли до оборони, щоб не допустити прориву ЗСУ до російського кордону.

Також противник на Авдіївському напрямку відійшов на старі позиції через великі втрати.

Водночас окупанти мають намір знову наступати залишками сил з-під Ізюму. В даний час росіяни обстрілюють з усіх видів озброєння населені пункти в області, які довелося залишити.

Основні зусилля ворог зосередив на Донецькому напрямку, констатують військові.

Всього протягом 15 травня українські захисники відбили 17 атак ворога на Донбасі; знищено три танки, одна артилерійська система, шість одиниць бойової броньованої техніки та автомобіль противника.

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