Супротивник стріляв по Чернігівській області з мінометів, зазначили українські прикордонники.

Російські війська обстріляли з міномета Чернігівську область.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Державної прикордонної служби.

"Сьогодні зранку Чернігівщину обстріляли мінометами з території Росії", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, російські війська випустили 16 пострілів з міномета калібру 82 мм.

Нагадаємо, війська Росії рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну. Окупанти бомбили військові об'єкти, а потім обстрілювали й цивільні. Супротивник намагався захопити Чернігів - атакував місто, було багато руйнувань, загинули мирні люди.

У Чернігівській області ворогові вдалося взяти під контроль низку населених пунктів. Пізніше територію Чернігівщини зачистили від сил супротивника.

Вороги не раз обстрілювали частину Чернігівської області, зокрема, з території Білорусі. У квітні окупанти завдали ракетний удар по місті Городня з тактичного ракетного комплексу "Точка-У" й поцілили у приватний будинок.

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