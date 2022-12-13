Окрім цього, новомобілізованих використовують для обманних маневрів.

Росіяни використовують своъх мобілізованих та колишніх в’язнів для розмінування територій перед українськими позиціями.

Про це розповів капітан Національної гвардії України (НГУ) Петро Кузик в ефірі інформаційного телемарафону.

"Вони зеків і тих, кого наловили на вулицях, мобілізованих, не просто кидають на вогневі позиції без підготовки, вони їх використовують для розмінування території перед нашими позиціями...", - повідомив він.

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Також, за його словами, росіяни використовують новомобілізованих для обманних маневрів: показують, що, начебто, вони штурмують, їх знищують, а в цей час з іншого боку підступають більш підготовлені російські війська.

Втрати та поразки РФ

В РФ стає "тривожніше", адже вибухи там лунають все частіше. Так, вночі "прилетіло" у Брянську область. Вибухи сталися у військовій частині.

Проте РФ намагається продовжувати повномасштабну війну. Запасів у країни-агресорки все менше. ЗМІ повідомили, що Путіну вже доводиться використовувати боєприпаси 40-річної давності.

Окрім цього, зранку вже стало відомо про нові успіхи ЗСУ. Захисники України відбили окупантів в районах 16 населених пунктів.

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