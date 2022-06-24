Мова йде про суму від 300 до 3000 гривень.

Окупанти вимагають з жителів Мелітополя гроші в обмін на дозвіл виїхати із міста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Рашисти вимагають на блокпостах з українців від 300 до 3000 грн за те, щоби випустити їх із окупованого міста", - повідомив Федоров.

Водночас він повідомив, що партизани розвісили у місті оголошення, що за голову основного колаборанта вони пропонують 10 тис. доларів.

Він також розповів, що рашисти в окупованому Мелітополі намагаються роздавати свої паспорти, мотивуючи мешканців тим, що вони без цього не зможуть отримувати пенсії та вести підприємницьку діяльність.

"Досить складна ситуація в медичних закладах. Чотири місяці вони майже не чіпали наші медичні заклади, але останнім часом вони умовляють лікарів написати заяви про звільнення з українських закладів, так подати нові заяви до їхніх псевдоструктур. На щастя, із трьох медзакладів на це погодився лише один головний лікар", - розповів він.

Раніше російські окупанти заявили, що у Мелітополі основною проблемою є ворони. Так звана місцева "влада" спиляла дерева, тим самим "звільнивши" його від ворон.

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