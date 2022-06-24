В районі села Янжулівка (Семенівська громада) було чути 20 вибухів з міномету.

Російські окупанти вночі відкрили вогонь по українському прикордонню.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

"Знову обстріли прикордоння вночі. Біля Сеньківки: 5 вибухів (попередньо з міномету), в районі перехрестя доріг Гасичівка-Хрінівка-Гірськ-Сеньківка, на напрямку Нові Юрковичі (РФ) – Гірськ", - зазначив він.

Крім цього, в районі села Янжулівка (Семенівська громада) було чути 20 вибухів з міномету.

Як писав УНІАН, раніше в ДПСУ повідомили, що наразі загрози повторного наступу Росії на Сумську та Чернігівську області немає. Хоча ворог утримує війська на кордоні, сил для вторгнення на цьому напрямку недостатньо.

РФ демонструє свою присутність на цьому напрямку, щоб відволікати українських військових.

"Росія продовжує утримувати підрозділи збройних сил в окремих районах Брянської та Курської областей. Це робиться для демонстрації присутності та сковування дій наших підрозділів сил оборони. Формування ворогом ударного угруповання для відновлення наступу на цей момент не спостерігається", - наголосив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко..

Впродовж 22 червня росіяни обстрілювали Сумську область з різних видів зброї. Загалом за добу було понад 80 прильотів.

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