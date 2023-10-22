Українські воїни завдали супротивнику значних втрат, повідомили в американському Інституті вивчення війни.

Місто Авдіївка Донецької області продовжує перебувати у центрі уваги. Українські воїни, імовірно, відбили черговий посилений наступ російських загарбників впродовж останніх кількох днів і завдали окупантам значних втрат.

Українські військові зазначили, що 21 жовтня ворог дещо знизив темпи наступальних дій біля міста, а російські військові блогери стверджували, що загарбницькі війська РФ нібито поступово просувалися на північ від Авдіївки біля породного відвалу в напрямку села Бердичі, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Українські та російські джерела вказали, що російські війська здійснили ще один наступ на Авдіївку між 19 і 20 жовтня, а геолокаційні кадри, опубліковані 21 жовтня, підтверджують, що російські сили досягли незначних успіхів на північний захід від Авдіївки в районі породного відвалу", - стверджують аналітики.

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Бої за Авдіївку - сьогодні це варто знати

Російські окупанти на початку жовтня почали активно штурмувати Авдіївку, але не мали успіхів. Станом на 16 жовтня, за відомостями командира взводу БПЛА 59-ої окремої мотопіхотної бригади ім. Якова Гандзюка Збройних сил України Андрія Сергана, біля міста супротивник "притих".

Згодом ворог відновив штурмові дії й зазнав величезних втрат. 20 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що упродовж доби під Авдіївкою були ліквідовані й поранені майже 900 супротивників.

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