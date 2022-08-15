Обійшлося без жертв і руйнувань.

Російські загарбники за добу обстріляли три громади Сумської області, всього зафіксовано 50 прильотів.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram.

"Сьогодні за день росіяни здійснили 4 обстріли прикордонних громад області − Шалигинської, Хотінської, Зноб-Новгородської. Зафіксовано 50 прильотів. На щастя, без жертв і руйнувань", - зазначив Живицький.

Зокрема, з 10:47 до 11:46 ворог обстрілював із мінометів та ствольної артилерії Шалигинську громаду - 25 прильотів. Також продовжились обстріли після 14.00 − 15 прильотів із реактивних систем залпового вогню.

Крім того, у Хотінській громаді було 2 прильоти з міномету, а у Зноб-Новгородській громаді з 13:00 здійснено 8 прильотів зі станкового автоматичного гранатомету.

Нагадаємо, у прикордонних районах Сумщини новий навчальний рік почнеться в онлайн режимі.

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