Понад 50% батьків згодні, щоб їхні діти відвідували школи, якщо дозволить безпекова ситуація в області.

У прикордонних районах Сумщини новий навчальний рік розпочнеться в онлайн режимі.

Про це голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Сумщина готується до початку нового навчального року: там, де буде можливо і дозволятиме безпекова ситуація, навчання буде відновлено в офлайн режимі. Вже на даний момент прийняте рішення, що у 25 км зоні від кордону з країною-агресором у нас не буде відновлено навчання офлайн, там буде організовано навчання в онлайн режимі", - сказав Живицький.

Він поінформував, що наразі проводяться обстеження навчальних закладів, в яких планують відновити очне навчання.

"З 375 шкіл в області планується відновити навчання у 223, у них зараз проводиться обстеження. Виходячи з результатів обстеження, не в усіх з цих 223 шкіл ми зможемо відновити навчання, тому що не всюди є об’єкти укриття, не всюди наявні бомбосховища, а також не всюди є бомбосховища, які розташовані поряд, за 2-3 хвилини ходьби від навчальних закладів", - пояснив Живицький.

Голова Сумської ОВА зазначив, що також проводиться опитування серед батьків щодо того, чи згодні вони, щоб їхні діти пішли до школи з 1 вересня.

"Серед батьків вже 53% відповіли, що якщо буде дозволяти безпекова ситуація, то вони згодні, щоб їх діти пішли в школу офлайн і відвідували безпосередньо сам навчальний заклад", - акцентував Живицький.

Як повідомляв УНІАН, 21 липня в МВС повідомили, що навчання в офлайн-режимі з 1 вересня розпочнуть лише заклади з облаштованими укриттями. Це мають бути підвали або напівпідвальні приміщення із захисним облаштуванням, світлом та туалетом.

31 липня російські загарбники обстріляли Сумську область з мінометів та артилерії - зафіксовано понад ворожих 50 прильотів.

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