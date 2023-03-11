Всі лікарні стали військовими шпиталями. Також у лікарнях окупанти облаштували казарми.

Цивільні на окупованих територіях Луганської області не мають доступу до медицини.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Всі лікарні стали військовими госпіталями, крім лікування, окупанти там зробили казарми. Щоб люди не могли повідомляти інформацію "назовні", рашисти продовжують закривати міста, а зв'язок та інтернет так і не з'явилися в населених пунктах, близьких до лінії фронту", - зазначив він.

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За його словами, щоб зателефонувати рідним, людям треба їхати вглиб області.

Ситуація в Лугаанській області

Станом на 27 лютого 2023 року в Луганській області посилилися атаки ворога. Активні бойові дії тривали на Сватівському та Кремінському напрямках, а також в районі Білогорівки. Російські військові намагалися штурмувати українські позиції малими групами.

27 лютого 2023 року голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що росіяни майже щодня б'ють по Куп'янську.

Станом на 28 лютого 2023 року були зафіксовані основні ознаки провалу наступу російських окупантів з луганського плацдарму.

Станом на 7 березня 2023 року окупанти поповнювали резерви для наступ у Луганській області.

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