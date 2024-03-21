По місту знов запустили балістичну ракету.

Сьогодні, 21 березня, російська армія завдала ракетного удару по Миколаєву, вже відомо про загиблого та поранених. Про те, що загарбники завдали удару по місту, спочатку повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Згодом він повідомив, що є четверо постраждалих – три жінки та чоловік. Окрім того, ще одна жінка загинула.

"Пошуки ще тривають", - наголосив посадовець.

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Мер міста Олександр Сєнкевич повідомив, що у місті пролунав гучний вибух – ворог завдав удару балістикою.

"Робимо об'їзд по житловому сектору. По багатоповерховій забудові - без пошкоджень. Обстежуємо приватний сектор", - додав міський голова.

Атаки РФ на Миколаїв

Як повідомляв УНІАН, нещодавно, 17 березня, вдень під час повітряної тривоги російська армія атакувала Миколаїв балістикою, сталося влучання. Йшлося, що ракети було запущено з того ж місця, з якого загарбники запускали ракети по Одесі 15 березня – тобто, з Криму. Влада Миколаєва повідомляла про п'ятьох поранених. Наступного дня стало відомо, що внаслідок ракетної атаки в лікарні загинула одна людина, ще дев’ятеро людей отримали поранення, з них двоє дітей.

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