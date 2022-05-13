При цьому оцінка масштабів руйнувань тільки розпочалася і є проміжною.

Російські окупанти завдали збитків на суму більш ніж 100 млрд грн державному оборонно-промисловому комплексу (ОПК) України.

Про це заявила речниця державного концерну "Укроборонпром" Наталія Сад.

"Сума нанесених окупантами збитків державному оборонно-промисловому комплексу перевалила позначку у 100 млрд грн. При цьому оцінка масштабів руйнувань тільки розпочалася і є проміжною", - сказала вона.

Також вона додала, що підприємства концерну продовжують працювати та працевлаштовують нових робітників.

"На сьогодні на оголошені концерном вакансії відгукнулись понад 12 тисяч наших співвітчизників, з них більше тисячі - вже працевлаштовані. Ба більше - цьогорічні випускники Київського політехнічного інституту чекають захисту дипломів, аби піти на підприємства та допомагати посилювати обороноздатність нашої країни", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, збитки України від війни оцінюються вже у 600 млрд доларів без урахування втрат на тимчасово окупованих територіях.

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