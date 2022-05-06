Шмигаль заявив, що основним джерелом відновлення України мають стати гроші агресора.

Основним джерелом для відновлення України повинні стати російські гроші.

Про це за підсумками міжнародної донорської конференції на підтримку України, що відбулася у Варшаві, заявити прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Частково це фінансуватимуть наші партнери, частково це фінансуватиме наш бюджет, що ми зараз і робимо, виділяючи кошти з резервного фонду, наприклад, на відновлення Київської, Чернігівської, Сумської областей. Але основним джерелом, безумовно, мають стати гроші агресора. На сьогоднішній день - близько 300 мільярдів заморожених активів Російської Федерації, які належать державі. В цілому, якщо брати ще й заморожені активи російських олігархів, це сума близько 500 млрд доларів", - сказав він.

За його словами, керівництво держави веде переговори про передачу Україні заморожених активів РФ.

Також він додав, що така практика стане одним з важливих елементів безпеки в майбутньому.

"Нинішній агресор має заплатити за агресію, а в майбутньому потенційний агресор повинен розуміти, що його агресія буде оплачена з його кишені. І за кожне втрачене життя, і за кожен квадратний метр зруйнованого житла або зруйнованих економічних, інфраструктурних потужностей", - пояснив він.

Крім цього, Шмигаль нагадав, що станом на сьогодні збитки України від війни оцінюють в 600 млрд доларів без урахування втрат на тимчасово окупованих територіях.

"Це інфраструктура, житло, втрати бізнесу, втрати потужностей промислових підприємств. Все це на сьогодні становить ось таку велику суму", - сказав він.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.