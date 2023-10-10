Загарбники намагаються маніпулювати, зазначаючи, що цей монумент встановлювали "наші діди".

Окупанти заявили, що український дрон атакував пам’ятник Володимиру Леніну в тимчасово окупованій Новій Каховці. Росіяни встановили його у квітні минулого року.

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на коментар призначеного Росією "очільника ради депутатів Новокаховського міського округу" Володимира Леонтьєва.

"Учора (9 жовтня - УНІАН) було скинуто, а сьогодні "прорекламовано" як особливе досягнення скидання значної кількості вибухових речовин поруч із пам'ятником, який встановлювали ще наші діди, у когось прадіди тут перед виконкомом на площі", - заявив Леонтьєв.

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За даними російських пропагандистів, монумент зазнав незначних пошкоджень, у будівлі адміністрації вибито вікна.

Останні новини з Нової Каховки

Вранці 7 жовтня у Новій Каховці підірвали автомобіль з Володимиром Маловим - так званим "виконавчим секретарем" місцевого відділення "Єдиної Росії".

Повідомлялося, що підрив стався близько 9:30 7 жовтня. У результаті інциденту Малов отримав важкі поранення. Чи був у машині ще хтось - невідомо.

Згодом Малов помер у лікарні. Інформацію про це підтвердив місцевий гауляйтер Володимир Сальдо.

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