Міський голова Слов'янська додав, що внаслідок обстрілів у місті спалахнуло до 15 пожеж.

Російські загарбники здійснили масований обстріл Слов'янська з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок обстрілу є багато вбитих та поранених.

Про це повідомив керівник Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях.

Масований обстріл Слов'янська РСЗВ. Наймасштабніший за останній час. Багато вбитих та поранених. Тримаємося. Ми разом - наголосив Лях.

Міський голова Слов'янська додав, що внаслідок обстрілів у місті спалахнуло до 15 пожеж.

Ситуація на Донеччині

Напередодні голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомляв, що під контролем України наразі перебуває близько 45% області. До 24 лютого ця цифра становила дві третини.

Від початку повномасштабного наступу кількість населення, що проживає на Донеччині, скоротилася майже у п’ять разів. За підрахунками Кириленко, наразі на вільній території Донеччини залишається близько 340 тисяч цивільних.

Водночас, за словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, російські окупанти збираються 11 вересня провести "референдум" щодо анексії Донецької області.

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