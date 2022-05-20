Окупанти змушують українських військовополонених відповідати, що вони нібито працюють на добровільній основі.

У порушення Женевської конвенції російські окупанти змушують українських військовополонених збирати тіла своїх загиблих товаришів.

Про це повідомила у Telegram уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

"Взятих у полон українських військових загарбники відправляють на території тимчасово окупованої Луганської області на примусові роботи, змушуючи збирати тіла своїх загиблих товаришів по службі", - зазначила Денісова, посилаючись на відеоролик, опублікованим одним із пропагандистських російських Telegram-каналів.

Уповноважена наголосила, що на відео окупанти змушують українських військових відповідати, що вони нібито працюють на добровільній основі. Загарбники стверджують, що тіла українських воїнів зберігатимуть "до встановлення діалогу" з Україною або поки родичі самостійно не приїдуть за ними.

Денісова зазначила, що використовуючи працю українських військовополонених, російські військові порушують статті 49 та 52 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Крім того, знімаючи пропагандистські відео, загарбники порушують статтю 13 Конвенції, в якій наголошується на гуманному поводженні з військовополоненими, які завжди повинні бути захищеними, зокрема, від актів насилля чи залякування, а також від образ та цікавості публіки.

Омбудсмен звертається до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти військових злочинів та злочинів проти людяності Росії в Україні.

Раніше повідомлялося, що у РФ поліцейських змушують конспектувати виступи Путіна про війну.

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