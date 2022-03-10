Є інформація про потрапляння бомби в газогін.

Російська авіація сьогодні вночі знову бомбила житлові квартали в Охтирці на Сумщині.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації - керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Охтирка. Кожного разу боляче говорити про неї. Російська авіація знову бомбила житлові квартали близько пів на першу ночі, 10 березня", - зазначив він.

За словами Живицького, є інформація про потрапляння бомби в газогін.

Як повідомляв УНІАН, раніше росіяни зруйнували ТЕЦ в Охтирці, через що загинуло п'ятеро співробітників. В Охтирці наразі відсутнє опалення, частково - немає у будинках води і електроенергії.

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