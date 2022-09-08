Інформація про руйнування і постраждалих уточнюється.

Близько 12 ночі російські окупанти знову завдали ракетних ударів по Харкову.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Один в Салтівському районі, другий в Холодногірському. У першому випадку - попередньо по об'єкту критично важливому для нормального життєзабезпечення міста. У Холодногірському районі - попадання по одному з підприємств Харкова", - йдеться в повідомленні.

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Інформація про руйнування і постраждалих уточнюється.

"У Салтівському районі в місці попадання ракети пожежа", - додав трохи пізніше Терехов.

Нагадаємо, вранці окупанти завдали ракетний удар по Змієву Харківської області. Ракета влучила в землю поблизу лікувального закладу, обійшлося без постраждалих.

Також минулої ночі росіяни завдали по Немишлянському району Харкова два ракетних удари. Одна з ракет потрапила в двоповерхову будівлю, загорілася Автомийка, яка була поруч, постраждали кафе, магазини, автомобілі. Друга ракета потрапила в землю.

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