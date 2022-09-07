Зранку окупанти завдали ракетного удару по Змієву на Харківщині.
Про це у Telegram повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"Сьогодні близько 4 години ранку зафіксували один ракетний удар у місті Зміїв Чугуївського району, ракета влучила в землю поблизу лікувальної установи. На щастя, ніхто не постраждав", - повідомив він.
Синєгубов також нагадав, що цієї ночі росіяни завдали по Немишлянському району Харкова 2 ракетних удари.
"Одна з ракет влучила у двоповерхову будівлю, загорілася автомийка, що була поруч, постраждали кафе, крамниці, автомобілі. Друга ракета влучила в землю. Попередньо – без постраждалих", - повідомив він.
Як повідомляв УНІАН, 6 вересня окупанти обстріляли Харків. Внаслідок обстрілу сильно постраждав житловий будинок та пошкоджено адміністративну будівлю. Двох жінок і чоловіка врятували з-під руїн житлового будинку.