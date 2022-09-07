Ракета влучила в землю поблизу лікувальної установи, обійшлося без постраждалих.

Зранку окупанти завдали ракетного удару по Змієву на Харківщині.

Про це у Telegram повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Сьогодні близько 4 години ранку зафіксували один ракетний удар у місті Зміїв Чугуївського району, ракета влучила в землю поблизу лікувальної установи. На щастя, ніхто не постраждав", - повідомив він.

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Синєгубов також нагадав, що цієї ночі росіяни завдали по Немишлянському району Харкова 2 ракетних удари.

"Одна з ракет влучила у двоповерхову будівлю, загорілася автомийка, що була поруч, постраждали кафе, крамниці, автомобілі. Друга ракета влучила в землю. Попередньо – без постраждалих", - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня окупанти обстріляли Харків. Внаслідок обстрілу сильно постраждав житловий будинок та пошкоджено адміністративну будівлю. Двох жінок і чоловіка врятували з-під руїн житлового будинку.

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