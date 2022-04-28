Зерно та інше майно окупанти вивезли на вантажному транспорті, що належить цьому підприємству.

У Запорізькій області за фактом викрадення окупантами з підприємства 61 тонни пшениці розпочато кримінальне провадження.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, 26 квітня року озброєні російські військові, погрожуючи застосуванням фізичного насильства, пограбували філію одного з сільгосптовариств у місті Кам’янка-Дніпровська.

"Викрадені з підприємства 61 тонну пшениці та інше майно окупанти вивезли на вантажному транспорті, який також перебував у розпорядженні філії", - йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, російські окупанти завдали ракетний удар по Запоріжжю, є постраждалі.

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