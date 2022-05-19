Ворог застосовує авіацію, артилерію та міномети.

Основні зусилля ворог продовжує зосереджувати на Донеччині та Луганщині, де проводить безуспішні наступи та контратаки.

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 18:00.

"Основні зусилля противник зосереджував на Донецькому напрямку, де застосовував авіацію, артилерію та міномети. На Волинському та Поліському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. Зберігається загроза ракетно-бомбових ударів по об’єктах цивільної та військової інфраструктури з території Республіки Білорусь", - йдеться у повідомленні.

Водночас на Сіверському напрямку противник продовжує обладнання додаткових вогневих позиції та захисних споруд у прикордонних районах Брянської та Курської областей, а також веде повітряну розвідку безпілотниками для уточнення положення українських підрозділів, позицій артилерії і маршрутів висування.

Цієї доби ворог обстріляв з артилерії та мінометів прикордонні населені пункти Сумської області: Есмань, Сопич та Середина-Буда.

Крім того, на Слобожанському напрямку противник основні зусилля зосереджував на утриманні зайнятих позицій і недопущенні просування Сил оборони вглиб тимчасово зайнятої території, а в окремих районах намагався проводити безуспішні контратаки для відновлення втрачених позицій.

"Тривають бойові дії в районах населених пунктів Тернова та Борщова. Ворог веде посилену повітряну розвідку", - додали у Генштабі.

Також на Слов’янському напрямку противник здійснював обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Пришиб, Грушуваха та Богородичне, а на Донецькому - в окремих районах активізував наступальні та штурмові дії.

"В районі Сєвєродонецька противник вів штурмові дії, зазнав втрат та відійшов на раніше зайняті позиції. Тривають бойові дії в районі населеного пункту Тошківка", - сказано у зведенні.

Окупанти проводили безуспішні наступальні дії в районі населеного пункту Олександропіль (до 2016 року - Розівка) Ясинуватського району та безрезультатно намагалися покращити тактичне положення в районах населених пунктів Пилипчатине, Дружба і Трипілля.

На Авдіївському напрямку ворог за підтримки артилерії вів штурмові дії в районі Новобахмутівки, однак зазнав втрат і відступив, а на Курахівському - за підтримки реактивної артилерії та важких вогнеметних систем вів безуспішний наступ в районах населених пунктів Степне, Славне та Мар’їнка.

На Лиманському напрямку ворог наступальні дії не проводив, обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Озерне та Лиман.

Як повідомляв УНІАН, за добу на Донбасі українські воїни відбили 16 ворожих атак. Знищено 8 танків, 17 одиниць бойової броньованої техніки, 4 спеціальних броньованих автомобілі та 6 звичайних автомобілів противника.

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