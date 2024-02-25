Росіяни регулярно штурмують позиції наших воїнів, але, попри складну ситуацію, захисники України мужньо утримують рубежі й позиції, зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський та очільник Міноборони Рустем Умєров побували на передових командних пунктах підрозділів та військових частин у зоні бойових дій, заслухали командувачів угруповань військ щодо ситуації на ділянках їхньої відповідальності, ретельно проаналізували те, що коїться, й обговорили кроки на майбутнє.

Сирський у своєму каналі в Telegram написав, що "невідкладно ухвалив рішення задля покращення боєздатності, стійкості та управління". Генерал-полковник підкреслив, що на багатьох напрямках складна ситуація та потребує постійного контролю.

"Під час візиту ми детально проаналізували поточну ситуацію та обговорили необхідні подальші кроки. Зокрема, щодо використання потенціалу маневреної та позиційної оборони, а також підсилення окремих ділянок фронту. Також ми поспілкувалися з командирами бригад та окремих батальйонів щодо стану справ на місцях. Проаналізували проблеми, які виникають в бригадах", - додав головнокомандував.

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Сирський повідомив, що вкотре звернув увагу командирів на важливість належної оперативної взаємодії всіх Сил оборони нашої держави й збереження життів українських бійців.

"Ворог здійснює регулярні штурми позицій наших військ... Попри складну ситуацію, наші воїни мужньо утримують рубежі й позиції. Ворог несе непоправні втрати", - зазначив він.

Коли почалася війна між Україною та Росією, і що треба знати зараз

Повномасштабне вторгнення росіян на нашу територію розпочалося 24 лютого 2022 року. Зараза в Україні "гаряче" на низці напрямків фронту, зокрема, на Мар’їнському, Лиманському, Бахмутському та Авдіївському. Українські оборонці завдають російським окупантам серйозних втрат, попри те, що мають "снарядний голод". Загальні втрати ворога на 25 лютого 2024 року становлять приблизно 409 820 супротивників.

Нагадаємо, Олександра Сирського президент України Володимир Зеленський призначив головнокомандувачем ЗСУ нещодавно - на початку лютого поточного року. До Сирського цю посаду з 2021-го обіймав Валерій Залужний.

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