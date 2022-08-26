За словами омбудсмена, поранені військовослужбовці, можливо, знаходяться в Донецьку.

Тіла загиблих в Оленівці українських бійців можуть перебувати в Маріуполі та Донецьку.

Про це сказав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі "Настоящего времени".

"Я звернувся з пропозицією, щоб російська сторона почала процедуру видачі тіл загиблих родичам у нас, в Україні, щоб я був допущений до наших поранених хлопців. Нічого не було зроблено", - сказав він.

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Лубінець підкреслив, що російська сторона всі звернення проігнорувала. "На цей час у нас є єдина інформація, що, можливо, тіла знаходяться в Маріуполі. Частина – в Маріуполі, частина – в Донецьку. А поранені військовослужбовці, за нашою інформацією, знаходяться в Донецьку", - розповів Лубінець.

Масова страта Росією українських військовополонених в Оленівці: що відомо

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 29 липня на території колишньої виправної колонії в окупованому селищі Оленівка в результаті вибуху було зруйновано будівлю, де утримувалися виведені з заводу "Азовсталь" українські військовополонені.

Відразу після вибуху Росія звинуватила Збройні Сили України в обстрілі виправної колонії. За даними російської сторони, загинули понад 50 українських захисників, кількість поранених невідома.

Українські силові структури назвали вибух в Оленівці російським терористичним актом для приховування військових злочинів, дискредитації ЗСУ, зриву постачання зброї.

Українська сторона так і не отримала офіційних відповідей від Росії щодо списків загиблих і поранених в результаті теракту.

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