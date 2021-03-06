З метою негайного припинення вогню СЦКК тричі направляла запит через СММ ОБСЕ на запровадження режиму «Тиша».

Протягом 5 березня штаб ООС зафіксував 7 обстрілів позицій Збройних сил на «Сході».

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу.

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Поблизу Пісків бойовики відкривали неприцільний вогонь з гранатомета і стрілецької зброї. А поруч Широкіне загарбники здійснювали обстріл з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Неподалік Водяного окупанти вели прицільний вогонь з ручного протитанкового гранатомета, а в напрямку Авдіївки – зі стрілецької зброї. Вогнем зі станкового протитанкового гранатомета противник обстрілював наші позиції поблизу Талаківки.

У передмісті Мар’їнки, російсько-окупаційні війська здійснили прицільний обстріл наших позицій зі снайперської зброї.

«Внаслідок цього, один український воїн отримав вогнепальне поранення. Військовослужбовця оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я пораненого – важкий», – йдеться у повідомленні.

Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців. З метою негайного припинення вогню СЦКК тричі направляла запит через СММ ОБСЕ на запровадження режиму «Тиша». Проте представники російсько-окупаційних військ продовжують демонструвати небажання виконувати раніше досягнуті домовленості.

Від початку поточної доби, 6 березня, обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована українськими воїнами, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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Автор: УНІАН