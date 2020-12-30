Хомчак також пояснив, чому Україна погоджується поки виключно на мирне вирішення війни.

Головнокомандувач Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що «всеохоплююче перемир’я» на Донбасі діє вже п’ять місяців, однак підтверджує регулярні обстріли з боку окупантів по позиціях військових.

Про це йдеться в інтерв’ю Обозреватель.

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Хомчак стверджує, що перемир’я на сьогодні є «єдиним правильним шляхом, по якому ми можемо прийти до якогось нормального результату».

«Має бути рух, мають бути зміни», – заявив головнокомандувач Збройних сил.

За його словами, у команди Зеленського є одна мета: повернути Донбас в Україну. Однак для того, щоб атакувати проросійських найманців, військових повинні навчати.

«Повинні навчатися, мати сучасне озброєння, повинні розуміти, що будуть жертви й найперше – цивільного населення. А так, як ми знаємо, що це за місцевість, ми розуміємо що буде», – каже Хомчак.

На сьогодні перемир’я вкрай необхідне, щоб керівництво держави далі рухалося відповідно до раніше досягнутих домовленостей.

«Зробили перший крок, потім – другий. І в нашому випадку перший крок – це не перемир’я у глобальному розумінні, а саме припинення вогню. Хоча у домовленостях це називають «всеохоплюючим перемир’ям». П’ять місяців це все діє», – заявив Головнокомандувач ЗСУ.

При цьому на уточнення, що обстріли тривають, він відповів: «Так, є». Однак він зауважив суттєву різницю з тим, що було чотири роки тому.

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Автор: УНІАН