Головнокомандувач Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що «всеохоплююче перемир’я» на Донбасі діє вже п’ять місяців, однак підтверджує регулярні обстріли з боку окупантів по позиціях військових.
Про це йдеться в інтерв’ю Обозреватель.
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Хомчак стверджує, що перемир’я на сьогодні є «єдиним правильним шляхом, по якому ми можемо прийти до якогось нормального результату».
«Має бути рух, мають бути зміни», – заявив головнокомандувач Збройних сил.
За його словами, у команди Зеленського є одна мета: повернути Донбас в Україну. Однак для того, щоб атакувати проросійських найманців, військових повинні навчати.
«Повинні навчатися, мати сучасне озброєння, повинні розуміти, що будуть жертви й найперше – цивільного населення. А так, як ми знаємо, що це за місцевість, ми розуміємо що буде», – каже Хомчак.
На сьогодні перемир’я вкрай необхідне, щоб керівництво держави далі рухалося відповідно до раніше досягнутих домовленостей.
«Зробили перший крок, потім – другий. І в нашому випадку перший крок – це не перемир’я у глобальному розумінні, а саме припинення вогню. Хоча у домовленостях це називають «всеохоплюючим перемир’ям». П’ять місяців це все діє», – заявив Головнокомандувач ЗСУ.
При цьому на уточнення, що обстріли тривають, він відповів: «Так, є». Однак він зауважив суттєву різницю з тим, що було чотири роки тому.
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