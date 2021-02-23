У Спостережній місії ОБСЄ, яка базується на російських прикордонних пунктах пропуску «Гукове» і «Донецьк» у Ростовській області (РФ), що межують з окупованою частиною Донбасу, заявляють, що помітили перетин українсько-російського кордону мікроавтобусом із написом "Ритуальні послуги".
Про це йдеться у тижневому звіті місії ОБСЄ.
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"16 лютого о 17:35 на прикордонному пункті "Донецьк" Спостережна місія бачила чорний мікроавтобус з написом "Ритуальні послуги" (російською мовою), який в'їжджав на прикордонний пункт пропуск зі сторони Російської Федерації", - заявляють спостерігачі.
Після проходження митних процедур контролю, цей транспортний засіб поїхав на окуповану частину Донбасу.
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