Бойових втрат та поранень серед українських захисників немає.

Сьогодні окупанти тричі порушили перемир'я на Донбасі.

Про це йдеться у вечірньому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17:30.

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Так, в напрямку українських позицій неподалік населеного пункту Мар’їнка противник вів провокативний вогонь з автоматичного станкового гранатомета.

Відкривали вогонь збройні формування Російської Федерації і в районі населених пунктів Водяне та Зайцеве, застосувавши на цих ділянках стрілецьку зброю.

"Вогневі провокації противника не несли загрози нашим оборонцям, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували", - йдеться у зведенні.

Зазначається, що серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

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Автор: Антоніна Доломанжи