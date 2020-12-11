Сьогодні окупанти тричі порушили перемир'я на Донбасі.
Про це йдеться у вечірньому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17:30.
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Так, в напрямку українських позицій неподалік населеного пункту Мар’їнка противник вів провокативний вогонь з автоматичного станкового гранатомета.
Відкривали вогонь збройні формування Російської Федерації і в районі населених пунктів Водяне та Зайцеве, застосувавши на цих ділянках стрілецьку зброю.
"Вогневі провокації противника не несли загрози нашим оборонцям, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували", - йдеться у зведенні.
Зазначається, що серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.
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