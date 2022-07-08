Кирило Буданов зазначив, що повітря було єдиним шляхом до заводу в оточеному Маріуполі.

Українські пілоти доставляли заблокованим бійцям на "Азовсталь" їжу, ліки, воду, зброю. Вони встигли зробити сім рейсів.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

За словами глави української розвідки Кирила Буданова, повітря -це був єдиний шлях до заводу в оточеному Маріуполі.

"На той час противник вже повністю контролював всю територію навколо міста Маріуполь, а водні шляхи було неможливо використовувати, оскільки ворог підвів свої бойові кораблі, і вони контролювали виходи з Маріупольського порту", - пояснив Буданов.

При цьому керівник зв'язку оборони Маріуполя з позивним "Мольфар", зазначив, що українські військові очікували ворога з напрямку безіменного, але окупанти зайшли з тилу.

"Ми хотіли не пустити противника в місто, щоб вони не перейшли річку. Тому ми хотіли, щоб вони вперлися в "Азовсталь" з боку лівого берега і далі вже не пройшли в місто. Ми не думали, що противник прийде з тилу, з напрямку Бердянська", - розповів "мольфар".

Також боєць "Азова ""Георгій" згадує, як українські військові раділи системам зв'язку, Javelin і Stinger, а не евакуації.

Як раніше повідомляв УНІАН, були оприлюднено унікальні кадри польотів Мі-8 на"Азовсталь". Операції були сплановані ГУР МО України, повідомляв Андрій Білецький.

Зеленський доповідаючи, що багато пілотів загинули намагаючись прорватися на"Азовсталь".

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