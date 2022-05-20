Льотчики доставляли бійцям ліки, харчові продукти, воду, забирали тіла, поранених.

Президент України Володимир Зеленський вперше розповів як українські льотчики намагалися долетіти до "Азовсталі" для допомоги військовим.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю з нагоди триріччя інавгурації на посаді президента. Це відбувалося за відсутності повітряних коридорів до "Азовсталі", за роботи потужної протиповітряної оборони окупантів.

"Абсолютно героїчні люди (захисники Маріуполя – ред.). Не забуваючи, що там всі: і Нацгвардія, і 400 прикордонників. Багато було поранених, загинули, але 400 там знаходились. Також десантники, поліцейські, навіть працівники Служби безпеки України, медики, військові медики, звичайні люди, місцеві люди. Там велика кількість героїчних людей. Тому я зараз говорю про те, що всі ці люди абсолютно героїчні. Як це відбувалось, що тут відбувалось – це одне питання. Вони захищали Маріуполь", – розповів Зеленський.

Під час оборони Маріуполя загинуло багато українських льотчиків.

"Дуже велика кількість людей загинула – наших льотчиків. На жаль загинули. Також абсолютно героїчні люди, які знали, що складно. Знали, що долетіти майже неможливо. Долетіти до "Азовсталі" і привезти їм ліки, харчові продукти, воду, забрати тіла, поранених. Все це відбувалося. Багато речей відбувалося, які авжеж ніхто офіційно не міг коментувати. Чому? Тому що повітряних коридорів до "Азовсталі" не було через їхню потужну ППО", – розповів президент.

Він наголосив, що Україна "не просто так" закликала світ допомогти закрити небо над своєю територією.

"Це ж не просто так всі ці розмови. Це ж не те, що ми боїмося літаків, хоча вони небезпечні. Але ми з вами бачили – вони (окупанти – ред.) також боялися летіти, тому що втрачали. Питання було не тільки в літаках. Питання було в їхній ППО, в їхніх ракетах, багато в чому. Тому ти не можеш просто підійти до Маріуполя. Просто не можеш. Там велику кількість тижнів льотчики на гвинтокрилах, знаючи, що 90% – вони не повертаються. Уявіть собі, що робили ці люди. Вони летіли туди. Ми втратили багато льотчиків", – наголосив Зеленський.

17 травня в Міноборони повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території комбінату захисників Маріуполя.

За даними МОУ, 16 травня з "Азовсталі" до медичного закладу в Новоазовську евакуйовано 53 тяжкопоранених.

Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку. Для повернення їх додому буде здійснена процедура обміну.

18 травня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що процес евакуації захисників "Азовсталі" продовжується і він складний.

Сьогодні, 20 травня, командир полку "Азов" підполковник Денис Прокопенко у відеозверненні висловив сподівання, що загиблих героїв з "Азовсталі" найближчим часом вдасться поховати з почестями.

Вас також можуть зацікавити новини: