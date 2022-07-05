Всі герої все витримали й готові надалі продовжувати боротьбу за Україну.

Звільненим з полону окупантів захисникам маріупольського заводу "Азовсталь" надається вся необхідна медична допомога.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух, який відвідав бійців із "Азовсталі" у лікарні.

"Хлопці у бойовому настрої, всі вірять в перемогу. Звичайно, що перебувати півтора місяця в полоні – це не просто, та ще й, з ранами. Але всі герої, все витримали й готові надалі продовжувати боротьбу за Україну. Своєю чергою, ми з усіма працюємо, надамо будь-яку допомогу", - розповів Старух.

Також він повідомив про доручення від керівництва держави створити Центр допомоги родинам воїнів. "Будемо намагатися вирішувати юридичні, організаційні питання", – уточнив він.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня дружина захисника "Азовсталі", який ще перебуває в полоні, Наталія Заріцька розповіла про стан звільнених з полону. Вона зазначила, що майже всі звільнені перебувають у вкрай важкому стані. "В них важкі поранення: ампутації рук, відсутність зору, осколкові поранення обох стоп, вогнепальне поранення грудної клітини, важкі опіки... Хлопці знесилені, але щасливі", - розповіла тоді Заріцька.

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