Всього було 7 таких місій на глибину понад 100 кілометрів, в яких брали участь 16 вертольотів.

Під час блокади російськими окупантами Маріуполя екіпажі українських вертольотів Мі-8 долали щільну оборону ворожої ППО і авіацію, щоб доставити вкрай необхідні припаси, медикаменти і свіжі сили захисникам оточеного металургійного комбінату "Азовсталь".

Всього було 7 таких місій на глибину понад 100 кілометрів, в яких брали участь 16 вертольотів.

У мережі опублікували унікальні кадри польотів українських вертольотів на "Азовсталь". Спецоперація проводилася фахівцями Головного управління розвідки Міноборони України та полку "Азов".

Раніше глава ГУР Кирило Буданов повідомляв, що протягом майже трьох місяців українські сили обкопувалися на великому сталеливарному заводі, в оточенні і під постійним бомбардуванням з боку російських військ. Але в міру того, як їх запаси їжі, води, медикаментів і боєприпасів закінчувалися, а число тяжкопоранених зростало, зростав і відчай прохань про допомогу.

"Всі поставки пройшли успішно", - сказав Буданов.

Але в 5-му і 7-му вильотах було збито два вертольоти. За словами Буданова, третій вертоліт, який прибув на допомогу, також був знищений.

Як писав УНІАН, 20 травня в інтерв'ю українським ЗМІ з нагоди третьої річниці з дня інавгурації Зеленський вперше розповів про допомогу захисникам Маріуполя.

Пілоти доставляли бійцям ліки, продукти, воду, забирали тіла і поранених. Під час спецоперацій, за його словами, загинуло багато українських пілотів.

За словами засновника "Азова" Андрія Білецького, спецоперація авіапрориву була спланована і проводилася під егідою Головного управління розвідки Міноборони України.

Сам Білецький займався організацією десанту. Завдяки спецоперації вдалося переправити вертольотами для посилення оборони міста 72 бійців "Азова".

Вас також можуть зацікавити новини: