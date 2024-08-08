За слова радника керівника ОП, лише коли війна йде не за планом РФ, вона готова йти на якісь компроміси.

Такі операції України, яка зараз триває у Курській області РФ, позитивно вплинуть на можливі переговори з Росією. Про це в ефірі телемарафону заявив радник голови Офіса президента України Михайло Подоляк.

За його словами, все, що робить Україна, – це спроба прийти до справедливого миру.

"Але Російська Федерація, поки не отримає належних агресивних ударів у відповідь, не буде реагувати на будь-які ваші пропозиції. Перед другим Самітом миру, для того, щоб вона туди прийшла і була більш-менш адекватною, сприймала те, що відбувається, а не поводилась нахабно, як це притаманно російській зовнішній політиці, треба щоб три інструменти примусу працювали. От сьогодні ми бачимо, що поступово збільшується ефективність інструменту під назвою "бойові дії України в зоні ведення бойових дій", - зазначив Подоляк. Відео дня

Він підкреслив, що додаткові втрати росіян у живій силі, техніці, а крім того, ще й втрата територій будуть підвищувати ціну війни для РФ, а це буде впливати на те, як вони усвідомлюють цю війну.

"Сьогодні вони мають війну, яка поступово йде вглиб РФ. Чи буде це їх лякати? Так. Чи реагують вони на щось інше, окрім страху? Ні", - сказав Подоляк.

Він зазначив, що будь-який компроміс РФ сприймає як слабкість опонента і готовність стати перед нею на коліна. Тільки тоді, коли війна йде не за планом Росії, вона готова йти на якісь компроміси, наголосив Подоляк.

"Якщо ви йдете на переговори на умовах Росії, вони будуть вважати, що вони домінують. Коли вони можуть сидіти за столом переговорів і все ж таки можна щось дотиснути, щось отримати? Це тільки якщо вони розуміють, що війна йде не за їх сценарієм. Тільки якщо вони розуміють, що втрати в цій війні є неймовірними і розуміють, що ціна війни для них є вже непідйомною, і що санкції – це тільки початок і вони будуть поступово заганяти їх в середньовіччя. Ці інструменти мають працювати", - прокоментував радник голови ОП.

Він звернув увагу, що заяви Держдепу США і зовнішньо-політичних інституцій ЄС чітко говорять, що партнери України нарешті усвідомлюють, що все, що стосується наших дій, – це суверенне право України і це "про деескалацію, це про правильний вихід на фіналізацію цієї війни".

Операція у Курській області РФ

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня стало відомо про прорив українсько-російського кордону в районі Курської області. 7 серпня російські пабліки повідомляли, що ЗСУ взяли під свій контроль низку населених пунктів області та просуваються далі вглиб РФ.

Згодом в РФ заявили, що ЗСУ "прорвались" в Курську область. Відомо зокрема і про "захоплення ЗСУ" газовимірювальної станції "Суджа" в Курській області. Через неї Росія подає газ в українську газотранспортну систему.

Є інформація і про десятки взятих у полон у Курській області російських військовослужбовців.

Напередодні з'явилися реакції Білого дому та ЄС на бої у Курській області. Так, представник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано заявив, що згідно з міжнародним правом, Україна "має законне право захищатися, зокрема завдаючи ударів по агресору на його території". Він зазначив, що ЄС продовжує повністю підтримувати законне право України на захист від російської агресії та її зусилля з відновлення суверенітету і територіальної цілісності.

А координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі в контексті подій у Курській області РФ сказав, що США не змінили своєї політики щодо дозволу Україні використовувати американську зброю "для протидії безпосереднім загрозам, що виникають по той бік кордону".

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