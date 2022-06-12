За минулу добу знищено 100 загарбників та 11 ворожих танків.

Збройні сили України за добу знищили 100 російських загарбників.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

Зокрема, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 12 червня орієнтовно склали:

- особового складу - близько 32 тис. 150 (+100) осіб ліквідовано;

- танків ‒ 1430 (+11) одиниць;

- бойових броньованих машин ‒ 3484 (+18);

- артилерійських систем – 715 (+3);

- реактивних систем залпового вогню - 226 (+4);

- засобів ППО - 97;

- літаків – 212;

- гелікоптерів – 178;

- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 582 (+3);

- крилатих ракет - 125;

- кораблів/катерів - 13;

- автомобільної техніки та автоцистерн - 2455 (+7);

- спеціальної техніки - 54.

"Найбільших втрат противник зазнав на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках", - зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, що вранці 12 червня трапився обстріл Тернопільської області й постраждали діти. Також вибухи прогриміли в Бердянську й половина міста залишилася без світла.

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