Збройні сили України за добу знищили 100 російських загарбників.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.
Зокрема, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 12 червня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 32 тис. 150 (+100) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 1430 (+11) одиниць;
- бойових броньованих машин ‒ 3484 (+18);
- артилерійських систем – 715 (+3);
- реактивних систем залпового вогню - 226 (+4);
- засобів ППО - 97;
- літаків – 212;
- гелікоптерів – 178;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 582 (+3);
- крилатих ракет - 125;
- кораблів/катерів - 13;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2455 (+7);
- спеціальної техніки - 54.
"Найбільших втрат противник зазнав на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках", - зазначили у Генштабі.
Нагадаємо, що вранці 12 червня трапився обстріл Тернопільської області й постраждали діти. Також вибухи прогриміли в Бердянську й половина міста залишилася без світла.
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