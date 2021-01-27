На кадрах можна бачити, що у бойовиків "МДБ" є танк.

У мережі опубліковані фото таємної в'язниці російських бойовиків "Ізоляція" в окупованому Донецьку.

Про це в Facebook повідомив український блогер і журналіст, колишній в'язень "Ізоляції" Станіслав Асєєв.

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"Зараз ви бачите унікальні кадри: загальне фото території "Ізоляції", камери ув'язнених (перший поверх з гратами) і прогулянковий дворик, обнесений" колючкою", куди нас виводили вранці на 5-7 хвилин. Але родзинка навіть не в цьому. Вона в тому, що фото ці розміщені у відкритому доступі на телеграм-каналі, на якому обіцяють і далі зливати "Ізоляцію", включно з даними з "журналу обліку відвідування затриманих ССО МДБ ДНР», - зазначив він.

За його словами, на кадрах можна бачити і стіл для тортур у підвалі. На ньому лежать скотч і»тапік".

"Схоже, ті, у кого з адміністрації ще збереглися мізки, нарешті зрозуміли, чим в найближчому майбутньому обернеться для них ця "тема" - міжнародним розшуком і судом з нашого боку - і "обнуленням" в цьому випадку від "братів" з ФСБ. Тож вирішили заробити собі індульгенцію", - припускає Асєєв.

На самому каналі опубліковано більше фото і журнал відвідувань в'язнів. Зокрема, можна бачити, що у бойовиків "МДБ ДНР" є танк. Опубліковані матеріали закликають використовувати для встановлення всіх осіб які утримувалися у в'язниці і був причетний до їх незаконного затримання.

Що таке "Ізоляція"

"Ізоляція" - сумнозвісна секретна в'язниця бойовиків ОРДО, підпорядковується так званому "МДБ ДНР". Була сформована в червні 2014 року на базі захопленого бойовиками арт-фонду "Ізоляція", обладнаного на території старого заводу.

Про "Ізоляцію" відомо небагато. За інформацією ЗМІ, її в'язні можуть роками сидіти там без суду і слідства. Щодо затриманих практикуються тортури. При цьому значна частка затриманих - громадяни РФ і колишні бойовики "ДНР".

Станіслав Асєєв був звільнений з полону бойовиків у грудні 2019 року, в рамках обміну.

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Автор: УНІАН