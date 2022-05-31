У одного з них є родичі в Україні.

Журналісти програми "Схеми" оприлюднили перехоплення, на якому російські полковники висловлюються про військових керівників війни в Україні.

Розслідування опубліковано на YouTube.

Один з учасників розмови - полковник РФ Максим Власов. Він керував ракетними дивізіонами при обстрілі Маріуполя у 2015 році, в результаті якого загинули 30 мирних жителів.

Другий - Віталій Ковтун, військовий медик родом з Вінницької області. Журналісти з'ясували, що його родичі живуть в Україні.

У розмові Власов називає Міністра оборони РФ Сергія Шойгу некомпетентним профаном і шоуменом.

"Зверни увагу, де цей Шойгу, його не видно і не чути, потім вилізе ж, мерзота, б***ь. Вилізе ж якась шл* *бота навколо нього, бігають ось ці ось, на зігнутих ногах, ось ці генеральчики, полковнички, лейтенантики... Шойгу - це повністю некомпетентний профан, б***ь. Просто шоумен, б***ь", - говорить він.

Також емоційно про Шойгу висловлюється і Ковтун: "Шойгу - гон*** іще, б***ь, контрактників немає - звичайно, звідки вони будуть, с*ка? Їм платили по 30 тисяч зарплату, б**ь - звідки їх набрати?".

Російського воєначальника Олександра Дворнікова Власов називає безголовим ідіотом.

"Наплодили цілу плеяду лизоблюдів-у***нов. Ось цей Дворніков, вобщем, легенда по уе***ству. Кінчений взагалі, просто кінчений. Це він якийсь зараз придумав "антибандерівський кидок"... "- розповідає він.

Обидва полковники під час розмови люто підтримують бомбардування українських міст.

"Вони хочуть, щоб піхота йшла, б***ь, артилерія працювала, е***ий в рот, еб***ті на відстані, витрачайте, н***й, ці бомби, б***ь, їх дох***я просто, кидайте їх, н***й. Навіть якщо не туди потрапили, б***ь, нехай починають бояться, б***ь, еб***ті по вокзалах, б***ь, еб***ті по залізницях", - говорить Ковтун.

"Повинна, б***ь, до Києва у Верховну Раду прилетіти ракета, б***ь. Все, н***й. Чому не прилетіла, б***ь? Чому не прилетіла, б***ь? Я не розумію, с*ка, еб***й ти Путін, Пі***ас, б***ь! Чому не прилетіла ракета до Києва? Щоб вони подумали - так, б***ь, е***ий в рот, чогось неправильно все, чогось не так, б**ь, робиться. Чому, б***ь? В Київ еб***ті, в центр міста, б***ь, там Верховна Рада, б***ь, Будинок уряду, б***ь. Е***ь по дому уряду, б***ь. Ну, б***ь, там напевно нікого немає з важливих людей. Але будинок буде зруйнований, б***ь. Всі побачать, е***ий в рот, б***ь. Охоронець якийсь там помре, б***ь. Ну і все", - закликає він.

Нагадаємо, за даними джерел The Guardian, президент РФ Володимир Путін приймає оперативні і тактичні рішення "на рівні полковника або бригадного генерала".

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