"Ватна" мешканка Мелітополя, яка чекала на прихід російської армії, розповідає, чому на окупованих територіях хочуть, щоб Україна їх визволила.
ГУР Міноборони перехопив телефонну розмову жительки Мелітополя й оприлюднив у вільному доступі. Вона зокрема розповіла про партизанський рух в курортному селищі Кирилівка Запорізької області. Цікаво, що її співрозмовником через телефон був військовослужбовець армії РФ. Він слухав нищезазначений спіч:
"Народ знаєш як окрисився? Там зараз знову партизани в Кирилівці підіймаються. Навіщо так робити? Зрозуміло, що вже не віддадуть. А забрати аптеки? Зараз людям жити нема на що. Хотіли поторгувати, доки є можливість. А їм нічого, як хочеш, так і живи", - каже мешканка Мелітополя.
Жінка згадує, що за української влади нічого подібного не було: "Там кажуть за наших бендерів. А ми б хотіли тих бендерів сюди повернути, щоб вони сюди прийшли. Тому що тоді нас ніхто не ображав".
Як повідомляв УНІАН, 25 березня селищний голова Іван Малєєв у своєму відеозверненні заявив, що російські військові увійшли до селища Кирилівка Запорізької області. 17 квітня Малєєва окупанти викрали з дому. 23 квітня його повернули назад, але 24 травня його викрали повторно.