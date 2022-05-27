Жінка з проросійськими поглядами вже сумує за українською владою.

"Ватна" мешканка Мелітополя, яка чекала на прихід російської армії, розповідає, чому на окупованих територіях хочуть, щоб Україна їх визволила.

ГУР Міноборони перехопив телефонну розмову жительки Мелітополя й оприлюднив у вільному доступі. Вона зокрема розповіла про партизанський рух в курортному селищі Кирилівка Запорізької області. Цікаво, що її співрозмовником через телефон був військовослужбовець армії РФ. Він слухав нищезазначений спіч:

"Народ знаєш як окрисився? Там зараз знову партизани в Кирилівці підіймаються. Навіщо так робити? Зрозуміло, що вже не віддадуть. А забрати аптеки? Зараз людям жити нема на що. Хотіли поторгувати, доки є можливість. А їм нічого, як хочеш, так і живи", - каже мешканка Мелітополя.

Жінка згадує, що за української влади нічого подібного не було: "Там кажуть за наших бендерів. А ми б хотіли тих бендерів сюди повернути, щоб вони сюди прийшли. Тому що тоді нас ніхто не ображав".

Як повідомляв УНІАН, 25 березня селищний голова Іван Малєєв у своєму відеозверненні заявив, що російські військові увійшли до селища Кирилівка Запорізької області. 17 квітня Малєєва окупанти викрали з дому. 23 квітня його повернули назад, але 24 травня його викрали повторно.

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