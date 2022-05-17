Президент РФ Володимир Путін став настільки особисто залучений у війну в Україні, що, згідно з західними військовими джерелами, приймає оперативні і тактичні рішення "на рівні полковника або бригадного генерала".
Про це повідомляє The Guardian.
За словами джерел видання, Путін особисто керує пересуванням військ на Донбасі, але як і раніше тісно співпрацює з начальником Генштабу ЗС РФ Валерієм Герасимовим, попри інформацію про відсторонення останнього.
"Ми вважаємо, що Путін і Герасимов беруть участь у прийнятті тактичних рішень на рівні, якого ми зазвичай очікуємо від полковника або бригадного генерала", - сказало військове джерело.
Раніше повідомлялося, що ВСУ зривають наступ окупантів на Донбасі і блокують просування вглиб України.