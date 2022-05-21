У росіян приток поповнень в силах і засобах не покриває те, що спалюється.

Основна битва, яка визначить хід російсько-української війни, відбувається вже не на сході, а у владних кабінетах Заходу.

Таку думку висловив аналітик Національного інституту стратегічних досліджень, військовий експерт Микола Бєлєсков.

"Саме рівень підтримки України із боку країн Заходу визначить майбутній розвиток подій", - зауважив експерт.

На його думку, у Росії немає іншого варіанту, окрім як перейти до оборони по всій лінії фронту. У росіян, наголосив Бєлєсков, приток поповнень в силах і засобах не покриває те, що спалюється.

На полі бою важливу роль відіграватиме ракетно-артилерійське озброєння, написав він. З важким озброєнням ЗСУ зможуть деокуповувати території, які належать Україні "по праву".

Війна в Україні: оновлені дані

Російські війська продовжують спроби захопити Донецьку і Луганську область, населені пункти в регіоні рашисти обстрілюють цілодобово.

Дотепер бої точаться в околицях Сєвєродонецька, важка ситуація в Попасній і Золотому, уточнив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

На сході відбито 11 атак ворога, знищено 8 танків, 3 артилерійські системи, 10 одиниць бойової броньованої техніки, 3 спеціальні броньованих автомобілі і 6 одиниць автомобільної техніки противника.

Підрозділи ППО збили безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10" і оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс "ZALA".

Крім того, на думку Інституту вивчення війни, російські війська намагаються повернути старі позиції на північ від Харкова. Це відбувається або з метою відтягнути сили ЗСУ, що контрнаступають в області, або зміцнити оборону в тому напрямку.

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