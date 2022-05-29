На сьогодні вже 14 мільйонів українців покинули свої домівки.

Основною метою російських окупантів є зачищення території України від українців.

Про це в інтерв'ю BBC заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, загарбники хочуть посіяти страх та змусити українців тікати до Європи.

"Вони здійснюють злочини проти людяності, вони здійснюють геноцид проти українського народу, тому що зачищають територію України від українців. Це їхня основна мета. А мета побічна - створити міграційну кризу і видавити мільйони українців в Європейський Союз, щоб дестабілізувати його... Вони діють абсолютно свідомо, абсолютно навмисно здійснюють військові злочини. В нашому випадку кількість цивільних жертв в десятки разів перевищує жертви серед військових. Це доводить, що російська армія і Росія воюють з цивільним населенням України, а не зі Збройними силами", - сказав він.

За його словами, на сьогодні вже 14 мільйонів українців покинули свої домівки і поїхали до європейських країн або стали внутрішньо переміщеними особами.

Як раніше писав УНІАН, 24 лютого РФ почала широкомасштабну війну проти України. Загарбники завдають ударів не лише по воєнним об'єктах, а й по цивільним людям та по їх оселях. 25 травня Шмигаль озвучив суму збитків для економіки України.

Вас також можуть зацікавити новини: