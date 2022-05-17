Очільник уряду зауважив, що українське військо продовжує осучаснюватися, попри активні бойові дії в країні.

Збройні сили України перебувають у процесі активної трансформації. Його пришвидшують бойові дії в країні.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю італійському виданню Adnkronos.

"Просто зараз, під час війни, переходимо на стандарти НАТО. Отримуємо багато сучасної зброї для українських військових. Наша армія високо мотивована захищати свою землю та європейські кордони. Тож ми потребуємо більше такого озброєння, а також фінансів, європейської перспективи та санкцій проти агресора", - зазначив він.

Очільник уряду додав, що українці вибрали бути частиною європейської демократії та європейської родини країн.

"Це те, що закріплено в нашій Конституції, і те, що в серцях наших людей і військових. Ми платимо велику ціну за свободу, демократію та бажання бути частиною цивілізованого світу. Україна зараз у центрі європейського континенту й водночас - на кордоні демократії", - резюмував прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня, глава МЗС України Дмитро Кулеба оголосив про перехід України у "принципово нову фазу" - переведення Збройних сил на зброю і стандарти НАТО.

Того ж дня Німеччина нарешті схвалила передачу Україні важкого озброєння. Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт під час саміту на американській авіабазі "Рамштайн" заявила, що Берлін надасть Україні 30 зенітних танків Gepard.

За прикладом Німеччини важке озброєння Україні почали передавати й інші країни.

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