Держсекретар Ентоні Блінкен повідомив, що Захід вивчає можливість розширення номенклатури озброєнь, що постачається Україні.

Західні країни вже передали Україні близько 60 тис. протитанкових систем та 25 тис. переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК).

Про це голова Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США генерал Марк Міллі заявив на засіданні сенатського Комітету у справах збройних сил, повідомляє Голос Америки.

"Вони (українці) надзвичайно вдячні за 60 тис. протитанкових систем та приблизно 25 тис. протиповітряних систем, які були відправлені Сполученими Штатами, а також нашими союзниками та партнерами", - заявив Міллі.

Тим часом держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що країни Заходу вивчають можливість розширення номенклатури озброєнь, що поставляються Україні в рамках допомоги.

"Ми не дозволимо завадити українцям отримувати те, що їм необхідно, і що, на наш погляд, може бути ефективним. Тож зараз ми дивимося на всі напрямки, це стосується не тільки того, що ми надали і продовжуємо надавати, а й того, чи є додаткові системи, що могли б змінити ситуацію, які ми можемо їм надати. Ми робимо це під час тісних консультацій з українцями, а також з нашими союзниками та партнерами", - сказав Блінкен.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня Блінкен заявив, що військова допомога США Україні з початку роботи адміністрації Джозефа Байдена становить $2,4 млрд, у тому числі понад $1,7 млрд – з 24 лютого.

Також Блінкен повідомив, що понад 30 країн приєдналися до США, щоб надавати Україні оборонну допомогу від початку повномасштабного вторгнення російських військ.

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