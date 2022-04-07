Зокрема, йдеться про військову підтримку.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг заявляє, що країни-члени Альянсу налаштовані допомагати більше Україні у середньостроковій і довгостроковій перспективі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на брифінгу у Брюсселі за підсумками дводенного засідання глав МЗС країн-членів Альянсу.

"Український міністр закордонних справ подякував НАТО за значну підтримку. Союзники роблять багато і налаштовані робити більше зараз і на середньострокову і довгострокову перспективу для допомоги мужнім українцям захищати їхні домівки і їхню країну та відтісняти загарбницькі сили", - заявив Столтенберг.

Також генеральний секретар Альянсу сказав, що країни-члени також нарощують гуманітарну допомогу і фінансову підтримку.

"Ми обговорили, що більшого ми зробимо, в тому числі в плані допомоги з кібербезпекою, і надання спорядження, аби допомогти Україні з захистом від хімічних і біологічних загроз", - наголосив Столтенберг.

Він нагадав, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, країни-члени Альянсу активізували додаткову військову підтримку для України, в тому числі з постачанням більшої кількості воєнного устаткування.

"І сьогодні на зустрічі було чітке повідомлення, що союзники повинні робити більше і готові робити більше, надавати більше устаткування і вони усвідомлюють терміновість цього питання", - сказав Столтенберг.

Він вирішив не говорити про подробиці, які саме збройні системи надаються Україні, але зазначив, що йдеться про різні види озброєння, у тому числі як радянського виробництва, так у сучасні.

Як повідомляв УНІАН, сенат США ухвалив законопроект щодо відновлення програми часів Другої світової війни, яка дозволить президенту за спрощеною процедурою надсилати зброю та іншу оборонну допомогу Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: