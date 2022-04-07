Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг заявляє, що країни-члени Альянсу налаштовані допомагати більше Україні у середньостроковій і довгостроковій перспективі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на брифінгу у Брюсселі за підсумками дводенного засідання глав МЗС країн-членів Альянсу.
"Український міністр закордонних справ подякував НАТО за значну підтримку. Союзники роблять багато і налаштовані робити більше зараз і на середньострокову і довгострокову перспективу для допомоги мужнім українцям захищати їхні домівки і їхню країну та відтісняти загарбницькі сили", - заявив Столтенберг.
Також генеральний секретар Альянсу сказав, що країни-члени також нарощують гуманітарну допомогу і фінансову підтримку.
"Ми обговорили, що більшого ми зробимо, в тому числі в плані допомоги з кібербезпекою, і надання спорядження, аби допомогти Україні з захистом від хімічних і біологічних загроз", - наголосив Столтенберг.
Він нагадав, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, країни-члени Альянсу активізували додаткову військову підтримку для України, в тому числі з постачанням більшої кількості воєнного устаткування.
"І сьогодні на зустрічі було чітке повідомлення, що союзники повинні робити більше і готові робити більше, надавати більше устаткування і вони усвідомлюють терміновість цього питання", - сказав Столтенберг.
Він вирішив не говорити про подробиці, які саме збройні системи надаються Україні, але зазначив, що йдеться про різні види озброєння, у тому числі як радянського виробництва, так у сучасні.
Як повідомляв УНІАН, сенат США ухвалив законопроект щодо відновлення програми часів Другої світової війни, яка дозволить президенту за спрощеною процедурою надсилати зброю та іншу оборонну допомогу Україні.