Європейські країни заплатили Росії 35 млрд євро за енергоносії з початку війни в Україні.

Євросоюз заплатив Росії за енергоресурси в 35 разів більше, ніж виділив Україні на зброю з початку російського військового вторгнення 24 лютого.

Про це повідомив верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель в Європарламенті, передає euronews.com.

Європейські країни заплатили Росії 35 млрд євро за енергоносії з початку війни в Україні, сказав він. А, за словами Борреля, обсяг фінансової допомоги Україні був у 35 разів меншим.

"Ми повинні допомогти українцям захистити себе. Ми дали Україні майже мільярд євро. Може здатися, що це багато, але мільярд євро - це те, що ми платимо Путіну кожен день за енергію, яку він нам поставляє", — сказав Боррель.

"Зеленському потрібно, щоб ми рідше говорили йому, що він герой, і давали йому більше зброї для боротьби. Це те, чого чекають від нас українці. Ми повинні робити це швидше. Тиснути на Росію і озброювати Україну. Допоможіть їм боротися з силами вторгнення всіма наявними в нашому розпорядженні можливостями", - закликав Боррель.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня Боррель заявив, що Євросоюз не бажає поразки України у війні і тому продовжить поставки озброєння і введення санкцій проти РФ. Він заявив, що ЄС повинен допомагати Україні, поставляючи їй озброєння. При цьому представник європейської дипломатії зазначив, що Євросоюз повинен уникнути прямого конфлікту з Росією.

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