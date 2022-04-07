Наразі питання гарантій безпеки перебуває на рівні обговорення.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що країни, які можуть бути потенційними гарантами безпеки, ще не надавали свого бачення з цього питання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав на брифінгу за підсумками зустрічей у штаб-квартирі НАТО в рамках засідання глава МЗС країн-членів Альянсу.

Кулеба зауважив, що на міністерській зустрічі НАТО не порушував питання безпекових гарантій для України, але говорив про них з окремими колегами-міністрами на двосторонньому рівні.

"Тому що ми точно знаємо перелік союзників, яких ми бачимо як потенційних гарантів безпеки, і ми ведемо переговори на двосторонньому рівні. Але під час моїх двосторонніх зустрічей тут ми порушуємо і обговорюємо це питання з ними", - казав Кулеба.

Міністр переконаний, що під час цих дискусій країни, які можуть бути потенційними гарантами безпеки України, краще зрозуміли, чого домагається Україна.

"Але ми досі перебуваємо на рівні сприйняття. Ми досі обговорюємо. Ніхто з них не надав нам їхнє бачення гарантій безпеки на цьому етапі", - заявив Кулеба.

Також він додав, що Україна очікує на постачання озброєння від окремих країн-членів НАТО, а не від Альянсу у цілому.

"Ви абсолютно праві: я обережно оптимістичний щодо постачання від деяких союзників. Але у мене немає оптимізму, щоби побачити НАТО загалом (як організація - УНІАН) постачатиме Україні необхідну зброю в осяжному майбутньому. Я не знаю, це може змінитися, але схоже, що зараз справа не стосується цього", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що наразі НАТО як інституція заохочує союзників, які готові допомагати, щоб вони допомагали. "Саме так це зараз працює", - сказав Кулеба і додав, що Альянс виступає платформою, де усі збираються разом, аби обговорити ці справи.

Гарантії безпеки для України: що варто знати

Як повідомляв УНІАН, 29 березня у турецькому Стамбулі відбувся перший раунд переговорів між делегаціями України та РФ.

Україна запропонувала підписати міжнародний договір про нову систему гарантій безпеки для неї.

Голова фракції "Слуга народу", член делегації на переговорах з РФ Давид Арахамія заявив, що серед гарантів офіційний Київ бачить країни-члени Ради безпеки ООН, в тому числі Росію, США, Велику Британію, Китай, Францію, а також Туреччину, Німеччину, Канаду, Італію, Польщу та Ізраїль.

Дипломат Олександр Чалий, який очолює юридичну групу в українській делегації на переговорах з РФ, заявив, що українська делегація прагне підписати договір про гарантії безпеки, який повинен стати дипломатичним форматом закінчення війни. За його словами, Україна готова зафіксувати позаблоковий статус і статус без’ядерної держави у формі постійного нейтралітету без вступу до військово-політичних союзів.

Водночас за словами Чалого, у договорі про гарантії безпеки не буде заперечень щодо можливості вступу України до Євросоюзу.

Раніше було відомо, що Туреччина готова стати гарантом безпеки для України.

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявив про готовність своєї країни увійти до числа гарантів нейтрального статусу України.

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